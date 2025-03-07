Назван срок покраски новых автобусов в зелено-желтые цвета

07.03.2025 | 11:41

Новые автобусы, отличающиеся по цвету от пассажирского транспорта Пензы, приведут к единому стандарту. Об этом сообщили в Министерстве строительства, транспорта и дорожного хозяйства Пензенской области.

Ранее стало известно, что перевозчик намерен обновить подвижной состав на 130-м маршруте.

Решение связано с изношенностью автобусов: машины ломаются и сходят с маршрута, в связи с чем нарушается график движения. Также пассажиры недовольны стертым покрытием и рваными сиденьями.

В Сети уже появилось фото машины оранжевого цвета с синей полосой внизу. Такой автобус выделяется на фоне желто-зеленой гаммы общественного транспорта.

«При наступлении положительных температур окружающей среды новые автобусы, задействованные для обслуживания маршрутов регулярных перевозок, будут покрашены в соответствующие цвета», - пообещали в минстрое.