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Общество

Назван срок покраски новых автобусов в зелено-желтые цвета

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Новые автобусы, отличающиеся по цвету от пассажирского транспорта Пензы, приведут к единому стандарту. Об этом сообщили в Министерстве строительства, транспорта и дорожного хозяйства Пензенской области.

Ранее стало известно, что перевозчик намерен обновить подвижной состав на 130-м маршруте.

Решение связано с изношенностью автобусов: машины ломаются и сходят с маршрута, в связи с чем нарушается график движения. Также пассажиры недовольны стертым покрытием и рваными сиденьями.

В Сети уже появилось фото машины оранжевого цвета с синей полосой внизу. Такой автобус выделяется на фоне желто-зеленой гаммы общественного транспорта.

«При наступлении положительных температур окружающей среды новые автобусы, задействованные для обслуживания маршрутов регулярных перевозок, будут покрашены в соответствующие цвета», - пообещали в минстрое.

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