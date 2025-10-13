В стране и мире

Россиянка 20 лет прожила с грыжей в животе из-за боязни врачей

Жительница Москвы 20 лет прожила с грыжей в животе из-за боязни обратиться к врачам. Об этом сообщил Telegram-канал «Осторожно, Москва».

Россиянка пришла в больницу и пожаловалась на сильное увеличение живота, боли и кровотечение. Удалось выяснить, что у нее в животе два десятилетия росла грыжа. Последние пять лет она сильно увеличивалась в размерах и доставляла дискомфорт. Живот имел асимметричную форму и вырос, что создавало большую нагрузку на позвоночник. К врачам жительница столицы не приходила в прошлом, поскольку страшилась операции.

Врачи рассказали, что в мешке находилось более 50 процентов петель тонкой кишки, часть поперечно-ободочной кишки и почти весь большой сальник.

«Состояние было жизнеугрожающим, но благодаря технологиям московской медицины и профессионализму врачей операция прошла успешно и продлилась всего полтора часа», — разъяснили в больнице № 52.

Сейчас гражданку выписали с важными рекомендациями по контролю веса и питанию для предотвращения рецидива.

Ранее россиянка так сильно сдерживала кашель в самолете, что заработала грыжу живота.

Источник — lenta.ru
