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В стране и мире

«МегаФон» оснастил умной системой мониторинга газопровод Якутии

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На стратегически важном газотранспортном оборудовании «Сахатранснефтегаз» появился интеллектуальный комплекс видеонаблюдения от «МегаФона».

В режиме реального времени камеры выполняют сразу несколько задач: реагируют на появление объектов в кадре, возникновение громких звуков и задымление, а также распознают регистрационные номера автомобилей и уведомляют об их проезде ответственных сотрудников. Проект впервые реализован в условиях Крайнего Севера.

«Нам важно, чтобы на наших основных объектах газотранспортной инфраструктуры работала современная система, которая обеспечивала бы непрерывный круглосуточный видеомониторинг. Учитывая непростые географические и погодные условия Якутии, при выборе партнера мы опирались на широкую зону покрытия сетью, в том числе в удаленных и труднодоступных местах, где расположены газопроводы и станции. «МегаФон» этому условию полностью соответствует», - отметил генеральный директор «Сахатранснефтегаза» Алексей Колодезников.

Эта компания снабжает природным газом более 100 населенных пунктов Якутии и эксплуатирует свыше тысячи производственных объектов. Все они, как и 3 000 км трубопроводов, вошли в масштабный проект по обеспечению безопасности и раннему обнаружению возможных ЧП.

На первом этапе проекта сервис видеоаналитики «МегаФона» успешно прошел тестовую эксплуатацию на нескольких географически распределенных объектах «Сахатранснефтегаза». Все они были оснащены видеосистемой из 36 камер, которые управлялись из единого центра, туда же приходили оперативные уведомления и отчеты по проезжающему транспорту и другим важным событиям.

В этом году решили масштабировать проект - количество камер умного видеонаблюдения увеличится до 140, а география расширится до трех районов Якутии.

Директор по развитию корпоративного бизнеса «МегаФона» на Дальнем Востоке и в Сибири Артем Базыль заявил, что интеллектуальный сервис видеонаблюдения «МегаФона» уже не первый год активно используют региональные власти и промышленные предприятия России, например комплекс «Безопасный город» в Сочи и Анапе, проект «Лесохранитель» в Краснодарском крае, Ростовской и Кировской областях и др.

«Наши технологии помогут специалистам «Сахатранснефтегаза» оперативно мониторить ситуацию на тысячах километров газопровода, анализировать полученные данные и при необходимости передавать их в профильные службы. Своевременное выявление чрезвычайных ситуаций позволит оперативно реагировать и устранять природные и техногенные катаклизмы и, что особенно важно, минимизировать ущерб», - подчеркнул он.

Реклама. Заказчик - ПАО «МегаФон».

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