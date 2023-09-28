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В стране и мире

Подписка от «МегаФона» объединила 6 онлайн-кинотеатров

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Подписка «МегаКино» от «МегаФон» пополнилась еще двумя видеосервисами: Wink и more.tv. Теперь абоненты могут использовать сразу шесть онлайн-кинотеатров.

Помимо Wink и more.tv, в распоряжении пользователей контент Ivi, Okko, Start и Premier. При этом цена на услугу не изменилась. Прежним остался и принцип работы «МегаКино»: абонентам доступен в моменте один кинотеатр из шести, а выбор можно при желании изменить.

Подписка охватывает более половины кино- и телепродукции, доступной онлайн в стране. Согласно оценке J’son & Partners за 2022 год, суммарно шесть онлайн-кинотеатров из «МегаКино» - это 54% российского рынка по объему выручки и свыше 40% по количеству подписчиков.

«Мы рады, что к нашей подписке «МегаКино» присоединились такие гранды онлайн-видео, как Wink и more.tv. Теперь нашим абонентам доступно сразу шесть онлайн-кинотеатров с самым широким из возможных выбором видеоконтента, при этом цена такой подписки - как если бы он платил только за один видеосервис. Мы верим, что такой способ наиболее выгоден для зрителя. По сути, наш абонент платит только за то, что смотрит, всегда имея возможность переключиться на любой другой кинотеатр из меню «МегаКино», - рассказал коммерческий директор «МегаФона» Павел Тулубьев.

Wink в топ-3 российских видеосервисов по числу подписчиков, платформа объединяет в себе онлайн-кинотеатр и интерактивное ТВ. В эксклюзивную линейку Wink Originals вошли более 20 проектов, в их числе «Фишер», «Балет», «Ухожу красиво», «Мерзлая земля», «Актрисы». В подписке «МегаКино» от Wink свыше 120 телеканалов (включая архив программ), а также 27 тысяч фильмов и сериалов.

Мore.tv лидирует по выручке от продажи прав на originals. Под этим брендом вышли сериалы «Библиотекарь», «Трудные подростки», Happy End, «Чики» и другие. Платформа открывает доступ к эксклюзивным продуктам от Hulu, стримингового сервиса The Walt Disney Company. В подписке «МегаКино» от more.tv - 131 ТВ-канал, а также 7 тысяч фильмов и сериалов.

Реклама. Заказчик - ПАО «МегаФон».

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