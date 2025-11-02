Подросток лишился части желудка после эксперимента с колой и ментосом

02.11.2025 | 14:02

В России двое подростков решили повторить увиденный в сети эксперимент с колой и ментосом. У одного из них это сочетание спровоцировало разрыв стенки желудка, сообщает RT.

Издание публикует рассказ фельдшера скорой помощи. По ее словам, в скорую позвонил подросток, который просил о помощи, т.к. у его друга возникла рвота с кровью. Врачи, приехавшие по вызову, увидели, что пол залит густой липкой кровью, а в квартире стоит запах колы. Один из молодых людей лежал в своей же луже крови на полу.

«Во время оказания помощи услышали такой рассказ: сидели за компьютером, залипали над видосиками, увидели, как один мужик выпил бутылку колы, заел ментосом и прикольно так рыгал. Ну и, соответственно, решили повторить», - пояснила девушка. Буквально через секунду из носа и рта у подростка пошла пена, он закричал, и началась рвота с кровью.

После осмотра пострадавшего врач пришел к выводу, что живот молодого человека стал доскообразным, добавила фельдшер. Вероятно, у него была язва, а эксперимент с колой и ментосом спровоцировал разрыв стенки желудка, отметила она. Подростка в срочном порядке доставили в хирургию и прооперировали. «Позже в ту же смену забежали к хирургу узнать о состоянии пациента и услышали, что часть желудка пришлось удалить, но жить будет», - пояснила специалист.

