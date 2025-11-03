Электросамокат загорелся в квартире в российском городе

В квартире в Дзержинске Нижегородской области загорелся электросамокат, пожар оперативно потушили. Об инциденте в российском городе пишет в Telegram «112».
Уточняется, что у самоката внезапно вспыхнул аккумулятор. Жильцов эвакуировали, в пожаре никто не пострадал.
«Причиной стал заводской брак, который часто приводит к взрывам аккумуляторов и внезапным пожарам», — говорится в публикации.
Ранее сообщалось о похожем инциденте в Нижнем Новгороде. Отмечалось, что подключенный к сети электросамокат взорвался в квартире мужчины. Он смог самостоятельно потушить пожар.
Перед этим стало известно, что житель Абакана получил ожог 90 процентов поверхности тела из-за загоревшегося электросамоката. Россиянин также поставил его заряжаться, однако вскоре аккумулятор вспыхнул.
