Электросамокат загорелся в квартире в российском городе

В квартире в Дзержинске Нижегородской области загорелся электросамокат, пожар оперативно потушили. Об инциденте в российском городе пишет в Telegram «112».

Уточняется, что у самоката внезапно вспыхнул аккумулятор. Жильцов эвакуировали, в пожаре никто не пострадал.

«Причиной стал заводской брак, который часто приводит к взрывам аккумуляторов и внезапным пожарам», — говорится в публикации.

Ранее сообщалось о похожем инциденте в Нижнем Новгороде. Отмечалось, что подключенный к сети электросамокат взорвался в квартире мужчины. Он смог самостоятельно потушить пожар.

Перед этим стало известно, что житель Абакана получил ожог 90 процентов поверхности тела из-за загоревшегося электросамоката. Россиянин также поставил его заряжаться, однако вскоре аккумулятор вспыхнул.

Источник — lenta.ru
