Американка по ошибке получила посылку с человеческими останками

03.11.2025 | 18:35

Жительница американского штата Кентукки ожидала посылку с лекарствами, но вместо них обнаружила в коробке отрубленные руки и пальцы, предназначенные для трансплантации. Об этом сообщает The New York Times.

«Открыв посылку, она обнаружила на льду две человеческие руки и четыре пальца», — сказано в сообщении.

После происшествия американка немедленно обратилась в экстренные службы, которые изъяли посылку. Ожидаемые медицинские препараты женщина получила на следующий день.

По предварительным данным, посылка с конечностями изначально предназначалась для учебных или медицинских целей и должна была попасть в одно из учреждений города Нэшвилл.

Ранее сообщалось, что жительница США получила сотни ненужных посылок из-за того, что китайский продавец автомобильных чехлов указал ее адрес как адрес для возвратов. «Это настоящий ад», — пожаловалась женщина.

Источник фото - pxhere.com.