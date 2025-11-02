В подорожании грузоперевозок увидели связь с изменением климата

02.11.2025 | 11:44

Увеличение числа и повышение интенсивности экстремальных погодных явлений: сильного ветра, града, аномальных перепадов температур - привели к росту цен на логистику. Связь между изменением климата и удорожанием грузоперевозок увидел замгендиректора по логистике 3PL-оператора NC Logistic Артем Васканян (комментарий есть в распоряжении «Ленты.ру»).

По словам эксперта, изменения погоды напрямую отражаются на работе перевозчиков, страховых компаний и стоимости грузоперевозок. В частности, на работу влияют рекордные морозы.

Прошлой зимой логисты столкнулись с настоящим климатическим вызовом: машины не заводились при критических отрицательных температурах, водители не могли выполнять заказы, а цепочки поставок простаивали. Эти сбои приводили к дополнительным расходам и нарушали графики доставки, - пояснил он.

В жаркое время года водители постарше зачастую отказываются от рейсов - у многих есть проблемы со здоровьем, включая сердечно-сосудистые заболевания, что повышает риски работы. В условиях высоких температур операторы вынуждены тратиться на дополнительное оборудование - термоконтейнеры, рефрижераторные фургоны, автономные подогреватели.

«Проблема стала особенно острой из-за значительного расширения географии перевозок в последние годы. Все больше маршрутов пролегает через труднодоступные и климатически сложные регионы России. В этот сегмент приходят новые игроки, которые часто не имеют достаточного опыта работы в экстремальных условиях. Такие факторы создают дополнительные сложности для грузоотправителей и страховщиков и ведут к росту стоимости услуг», - добавил Васканян.

В ходе совещания с членами правительства президент России Владимир Путин указал, что наибольшая доля в объеме грузовых перевозок в России приходится на автотранспорт. Такую тенденцию глава страны объясняет высокими темпами обновления дорожной сети. Путин призвал сохранять текущий уровень дорожного строительства. Cостояние дорожной инфраструктуры в России необходимо поддерживать в том числе из-за растущего автомобильного туризма. В частности, это влияет на улучшение скоростных трасс М-4, М-12 и М-11 «Нева».