В подорожании грузоперевозок увидели связь с изменением климата

Увеличение числа и повышение интенсивности экстремальных погодных явлений: сильного ветра, града, аномальных перепадов температур - привели к росту цен на логистику. Связь между изменением климата и удорожанием грузоперевозок увидел замгендиректора по логистике 3PL-оператора NC Logistic Артем Васканян (комментарий есть в распоряжении «Ленты.ру»).
По словам эксперта, изменения погоды напрямую отражаются на работе перевозчиков, страховых компаний и стоимости грузоперевозок. В частности, на работу влияют рекордные морозы.
Прошлой зимой логисты столкнулись с настоящим климатическим вызовом: машины не заводились при критических отрицательных температурах, водители не могли выполнять заказы, а цепочки поставок простаивали. Эти сбои приводили к дополнительным расходам и нарушали графики доставки, - пояснил он.
В жаркое время года водители постарше зачастую отказываются от рейсов - у многих есть проблемы со здоровьем, включая сердечно-сосудистые заболевания, что повышает риски работы. В условиях высоких температур операторы вынуждены тратиться на дополнительное оборудование - термоконтейнеры, рефрижераторные фургоны, автономные подогреватели.
«Проблема стала особенно острой из-за значительного расширения географии перевозок в последние годы. Все больше маршрутов пролегает через труднодоступные и климатически сложные регионы России. В этот сегмент приходят новые игроки, которые часто не имеют достаточного опыта работы в экстремальных условиях. Такие факторы создают дополнительные сложности для грузоотправителей и страховщиков и ведут к росту стоимости услуг», - добавил Васканян.
В ходе совещания с членами правительства президент России Владимир Путин указал, что наибольшая доля в объеме грузовых перевозок в России приходится на автотранспорт. Такую тенденцию глава страны объясняет высокими темпами обновления дорожной сети. Путин призвал сохранять текущий уровень дорожного строительства. Cостояние дорожной инфраструктуры в России необходимо поддерживать в том числе из-за растущего автомобильного туризма. В частности, это влияет на улучшение скоростных трасс М-4, М-12 и М-11 «Нева».
Последние новости
- Уволивший с матом подчиненного российский губернатор потребовал повысить культуру общения
- Подросток лишился части желудка после эксперимента с колой и ментосом
- Невролог раскрыла признаки нервного истощения
- Россиян начнут штрафовать за плохую подготовку к отопительному сезону
- Названы причины заката эры ТЦ в России
- Диетолог назвала вызывающие отеки продукты
- Следование приметам привело россиянина в автозак
- Россияне неправильно сделали ремонт и подорвали квартиру
- Россиянин едва не проглотил чип из купленной в магазине говядины
- В России заявили о неравенстве мужчин и женщин в туалетах
Народный репортер
Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru
Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001
E-mail редакции: editor@penzainform.ru
e-mail: reklama@penzainform.ru
Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!