Российский пенсионер лишился земли на 13 миллионов из-за одного решения

В Ярославской области российский пенсионер лишился земли стоимостью 13 миллионов рублей из-за развода сына. Об этом в своем Telegram-канале сообщает издание Baza.
По данным издания, в 2017 году мужчина попросил сына и его супругу продать два принадлежавших ему участка в Москве и области и оформил на них доверенность.
Спустя годы, уже после развода сына, про участки вспомнили и выяснили, что все было продано еще в 2018 году невесткой. На вопрос о деньгах она заявила, что все якобы отдала бывшему владельцу участков.
Пенсионер уверяет, что женщина врет. За прошедшие годы она купила три квартиры, при этом таких средств в личном распоряжении у нее быть не могло. Семья обратилась в полицию, но там заявили, что не видят в произошедшем признаков мошенничества.
Ранее сообщалось, что дочь пожавшего руку президенту России Владимиру Путину ветерана рассказала о его состоянии после обмана с квартирой.
