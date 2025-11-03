Россиянка пропала на отдыхе в Турции

03.11.2025 | 18:27

Жительница Санкт-Петербурга Ирина Кисилева исчезла на отдыхе в турецкой Анталии. Как пишет «Осторожно, новости», россиянка вышла из отеля и пропала.

Уточняется, что туристка вечером 31 октября сообщила сыну, что пойдет в магазин за сигаретами, и покинула отель. В полиции выяснили, что Кисилева ушла из гостиницы с другим постояльцем.

«Вместе они ушли купаться на пляж, при этом мужчина утверждает, что в какой-то момент отошел поиграть в волейбол, а когда вернулся, то уже не нашел Ирину», — говорится в публикации. Известно, что туристку в районе 19 часов на пляже видел уборщик.

По информации издания, постоялец отеля, с которым познакомилась россиянка, изначально забрал ее сумку и шлепанцы к себе в номер, но позднее отдал сумку на ресепшен. В ней находились вещи Кисилевой, в том числе телефон, паспорта и деньги.

Отмечается, что сына туристки планируют отправить в Россию. Ее близкие просят вмешаться в ситуацию МИД России.

