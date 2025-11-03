В центре Рима обвалилась часть исторической башни

03.11.2025 | 16:37

В центре Рима обрушилась часть башни Торре Деи Конти. Об этом сообщает итальянское издание ANSA.

По данным источников, часть постройки обвалилась во время ремонта. Рабочие в этот момент находились на опорных лесах и застряли после обрушения. Одного из них — 64-летнего мужчину — удалось вытащить из-под обломков, его доставили в больницу с травмой головы. Еще один остается под завалами. Двое раненых с легкой травмой отказались от транспортировки в больницу.

На месте происшествия работают три команды пожарных с автокранами и спецтехникой. Карабинеры командования Пьяцца Венеция окружили район и будут расследовать причины обрушения исторического объекта.

Прокуратура Рима начала расследование. На месте обрушения находятся сотрудники судебной полиции отделения, специализирующегося на несчастных случаях на производстве. Следователи проведут техническую консультацию по восстановлению работ и выяснению причин происшествия.

Башня Торре Деи Конти расположена недалеко от Колизея и Римского форума. Первое строение было возведено в 858 году — оно принадлежало знатному роду Конти, из которого вышли четверо римских пап, один антипапа и большое количество кардиналов. После землетрясения 1349 года объект оказался непригодным для проживания, и спустя ряд перестроек, реставраций и природных катаклизмов к сегодняшнему дню сохранилась только его нижняя часть.

Ранее стало известно об обрушении Голубой мечети, известной также как Мавзолей Али, — символа и визитной карточки города Мазари-Шариф в Афганистане. Причиной стало землетрясение магнитудой 6,3, которое произошло в центральной части страны. Отголоски землетрясения затронули Кабул, Туркмению, Таджикистан, Узбекистан, Киргизию, Пакистан, Иран и даже Индию.

Источник фото - pxhere.com.