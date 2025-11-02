В стране и мире

Уволивший с матом подчиненного российский губернатор потребовал повысить культуру общения

Печать
Telegram

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев, уволивший с матом подчиненного, экс-главу Кинельского района Юрия Жидкова, потребовал повысить культуру общения чиновников с населением. С такой инициативой он выступил в ходе заседания регионального правительства, которое транслировалось во «ВКонтакте».

На заседании российский губернатор обратил внимание на то, что вопросы хамства не раз поднимались в стенах администрации.

«Это очень сложно отрегулировать нормативно, хотя есть соответствующие кодексы этики», - отметил Федорищев.

Он распорядился проанализировать и дать предложения, чтобы перевести сотрудников «в более корректную и правильную форму обращения с гражданами».

До этого сообщалось, что губернатор Федорищев записал рэп. Текст композиции посвящен Самарской области.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️


Источник — lenta.ru
0
0
0
 


 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!
Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2025

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Правила применения рекомендательных технологий | Реклама на сайте | Наши соцсети