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В стране и мире

«МегаФон» обеспечил связь с танкерами-газовозами в Арктике

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Новый канал связи, построенный компанией «МегаФон» для ФГУП «Росморпорт», позволяет контролировать безопасность движения танкеров-газовозов, доставляющих груз к плавучему хранилищу газа в Мурманской области.

В терминале в акватории губы Ура Баренцева моря производится перевалка сжиженного природного газа (СПГ). Его круглый год доставляют с арктических месторождений танкеры-газовозы ледового класса. С них СПГ перегружают на короткий срок в плавучие хранилища или методом «борт-в-борт» сразу на конвенционные суда для дальнейшей транспортировки. Терминал рассчитан на обслуживание до 600 танкеров в год.

Чтобы операторы службы управления движением судов могли вести круглосуточное наблюдение за навигационной обстановкой и помогать танкерам безопасно подходить к терминалу для разгрузки и погрузки, «МегаФон» обеспечил новый устойчивый канал связи. Он связал одной защищенной сетью два объекта, расположенные на расстоянии почти 50 км друг от друга, - автоматизированный радиотехнический пост в акватории Баренцева моря и центр системы управления движением судов. Они соединены радиорелейной связью по двум каналам, проложенным разными маршрутами. Скорость передачи данных по сети составляет до 500 Мбит/с.

Информация от радионавигационного оборудования и автоматической метеостанции в высоком качестве и без задержек поступает в центр управления в Мурманске. Устойчивый сигнал связи дает возможность поддерживать радиосвязь с судами в режиме реального времени и держать навигационную обстановку под контролем, принимая оперативные решения и обеспечивая безопасность судоходства.

«Цифровые решения «МегаФона» применяются в самых разных отраслях, но всегда направлены на то, чтобы упростить процессы и повысить их эффективность. Наш партнер в Мурманской области выполняет сложные и ответственные задачи по сопровождению танкеров к терминалу с плавучими хранилищами и контролю за процессом перевалки газа. Эта работа еще больше усложняется спецификой погодных условий в регионе. Уверены, что высокое качество связи позволит партнеру принимать необходимые оперативные решения и обеспечить безопасность на всех этапах своей деятельности», - отмечает директор по развитию корпоративного бизнеса «МегаФона» в Северо-Западном регионе Юлия Сябитова.

У оператора уже есть успешный опыт обеспечения безопасности судоходства в Камском бассейне на территории Пермского края. Там контроль на территории 1 921 км водных путей федерального и местного значения обеспечивают цифровые буи. Плавучие навигационные знаки передают информацию о местоположении пассажирских и грузовых судов, корректном включении и отключении световых сигналов, а также об аварийных или чрезвычайных ситуациях.

Реклама. Заказчик - ПАО «МегаФон».

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