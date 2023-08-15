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В стране и мире

Андрей Турчак рассказал об инициативах рабочей группы по СВО

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Как сообщает сайт партии «Единая Россия», итоги деятельности рабочей группы по СВО за полгода направлены Президенту РФ в 6-м докладе.

«Отработали около 28 тысяч обращений от участников спецоперации и членов их семей. Решили много частных проблем: от возвращения домой ошибочно мобилизованных до обеспечения снаряжением, выплатами, отправки в отпуск», - сообщил руководитель группы, секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак.

На основе обращений в рабочую группу были подготовлены десятки инициатив. Многие из них уже стали федеральными законами.

Продолжается работа над рядом ключевых инициатив. Это в том числе обеспечение учета боевого опыта и квалификации, полученных участниками СВО в составе добровольческих формирований, при переходе на контракт, а также установление «бесшовного механизма» перевода военнослужащих на лечение из военных в гражданские больницы и обратно, увеличение пропускной способности военно-врачебных комиссий.

«Исключение из состава доходов, учитываемых при назначения детских пособий, выплат контрактникам и добровольцам, которые выполняют боевые задачи в зоне СВО, а также единовременных поощрений за награды», - отметил Андрей Турчак.

Некоторые законопроекты рабочей группы по СВО рассмотрят на осенней сессии Гордумы РФ. Это инициатива, освобождающая погибших или тяжелораненых поручителей - участников СВО от обязательств по кредитам.

Помимо этого, внесен законопроект о механизме обязательного государственного страхования добровольцев спецоперации.

В завершение весенней сессии парламента были одобрены инициативы рабочей группы по СВО о выплате матпомощи мобилизованным работодателями в период приостановления трудового договора и защите прав мобилизованных членов потребительских сельхозкооперативов. Подписан закон о выплате соцпомощи участникам спецоперации реальными деньгами.

Также продолжается работа по внедрению единого стандарта региональных мер поддержки участников СВО и членов их семей. В него входят бесплатное соцобслуживание для родителей и супругов бойцов, зачисление детей военнослужащих в кружки, секции, на продленку, сохранение льгот и статуса многодетной семьи при гибели в СВО одного из детей и другие меры.

«В Пензенской области в рамках единого стандарта реализуются все виды помощи, а также региональные меры поддержки. Всего 26 социальных мер. В числе принятых в области - денежные выплаты, жилищный сертификат молодым семьям, участие в программе по подключению жилого дома к сетям газораспределения, денежная субсидия стоимости жилищно-коммунальных услуг, освобождение от уплаты транспортного налога, большой комплекс льгот и мер поддержки в сфере образования и культуры, реабилитация военнослужащих», - рассказал руководитель региональной общественной приемной председателя партии «Единая Россия» Д. А. Медведева в Пензенской области Михаил Макаров.

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