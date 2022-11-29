«Будет длиться намного дольше»: названы сроки СВО

Действия российских военных в ходе специальной военной операции стали успешнее, заявил в интервью телеканалу Pink TV президент Сербии Александр Вучич.
По его словам, в тот момент, когда многие предсказывали победу Киева, российские военнослужащие «стали воевать лучше».
«Это (конфликт) будет длиться намного дольше, и я ожидаю, что следующая зима будет труднее, чем эта. Война будет продолжаться все время», - считает Вучич.
Ранее генерал армии России Владимир Болдырев выразил мнение, что специальная военная операция не завершится в ближайшие несколько месяцев.
Бывший главнокомандующий сухопутными войсками поделился своим прогнозом с корреспондентом Ura.ru.
«Знаю, что все это будет долго. Это не один, и не два, и даже не полгода», - считает генерал армии.
Болдырев обратил внимание, что для российских военных сейчас важно «стоять насмерть на занимаемых рубежах и готовить группировки».
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