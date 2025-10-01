В стране и мире

Статусом добровольца СВО захотели наделить еще одну категорию россиян

В России статусом добровольца специальной военной операции (СВО) на Украине захотели наделить еще одну категорию граждан. Речь идет о военных волонтерах, пишут «Известия».

Авторы законопроекта предложили законодательно закрепить статус военного волонтера, который позволит претендовать на социальные гарантии тем, кто по установленному правительством порядку сможет подтвердить свою волонтерскую помощь.

На сегодняшний день значительная часть независимых волонтеров не имеют права на выплаты по ранению, в том числе несовместимому с жизнью. На страховую компенсацию могут рассчитывать только волонтеры, имеющие официальный статус участника волонтерского корпуса «Добро.рф». При этом большое количество россиян самостоятельно занимаются доставкой помощи на фронт.

Согласно инициативе, предлагается выплачивать волонтерам при ранении до трех миллионов рублей, а если оно повлекло за собой инвалидность — четыре миллиона рублей. В случае получения несовместимых с жизнью травм родные получат пять миллионов рублей.

По данным издания, законопроект внесут в Госдуму в октябре. Как следует из пояснительной записки, он позволит создать единую систему социальной защиты добровольцев, отправляющих гуманитарную помощь на фронт.

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон, который упрощает присвоение воинских званий для добровольцев СВО. Нововведения затронут тех, кто минимум полгода состоял в добровольческих формированиях, но на данный момент находится в запасе.

Источник — lenta.ru
