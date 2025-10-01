За выдающуюся лень и нежелание вставать с кровати пообещали заплатить 190 тысяч рублей

01.10.2025 | 16:28

В Черногории пройдет новый чемпионат мира по лени. Об этом сообщается на странице его устроителей в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Чемпионат уже 13 лет проводится в этноселе Брезна. Чтобы победить, участникам нужно продемонстрировать выдающуюся лень. Приз достанется тому, кто сможет пролежать дольше других, вставая только для того, чтобы сходить в туалет. За упорство и нежелание вставать с кровати организаторы обещают денежный приз.

В этом году сумма выросла вдвое: победителю пообещали заплатить не тысячу евро, как на прошлом чемпионате в 2023 году, а две тысячи (примерно 190 тысяч рублей). Еще одно отличие в том, что конкурс будут транслировать в соцсетях.

В 2023 году владелец этносела Мичо Благоевич заявил, что чемпионат призван опровергнуть расхожий стереотип о черногорцах, которых на Балканах традиционно считают бездельниками. В тот раз в конкурсе участвовали представители России, Украины, Черногории, Сербии, Боснии и Хорватии. Дольше всех продержалась пара из Черногории, не встававшая с кровати 50 дней.

В 2024 году сообщалось, что в Гонконге прошел очередной турнир по ничегонеделанию. Участвовали более 70 человек. От них требовалось целых 90 минут сидеть и ничего не делать. За чрезмерную подвижность и ускоренное сердцебиение могли дисквалифицировать.