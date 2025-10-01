Заправки в России стали нерентабельны

01.10.2025 | 14:20

Рентабельность автозаправок в России стала отрицательной. Об этом со ссылкой на письмо Российского топливного союза (РТС) вице-премьеру Александру Новаку сообщает «Интерфакс».

По словам представителей отрасли, ряд независимых заправок начал закрывать точки. Причиной стал рост оптовых цен бензина на фоне снижения производства и сокращения биржевых продаж. Из-за этого на местах закупка топлива стала дороже, чем его продажа.

«С учетом сверхинфляционного роста эксплуатационных затрат, тарифов РЖД и ЖКХ, возросшей кредитной и налоговой нагрузки рентабельность розничного ритейла по бензинам стала глубоко отрицательной», — поясняют авторы обращения.

Еще одной причиной нерентабельности работы стали срывы поставок бензина. Отгрузки приобретенного топлива меньше, чем оговаривалось в сделке, а сроки доставки выросли до полутора-двух месяцев. При этом АЗС вынуждены вносить за топливо предоплату, что «вымывает» у них оборотный капитал и заставляет влезать в долги.

«При этом отгрузки нефтяными компаниями в адрес собственных сбытовых подразделений осуществляются в полном объеме в ущерб поставкам биржевого товара, купленного независимыми покупателями», — добавили в РТС.

Проблемы на топливном рынке начались в конце лета, и продолжаются уже второй месяц. Основные виды автомобильных бензинов стабильно обновляют рекорды стоимости. Причинами называют ажиотажный спрос на фоне закрытой статистики по топливным резервам, трудности с доставкой, проведение ремонтных работ на крупных нефтеперерабатывающих заводах (НПЗ) из-за атак украинских беспилотников.

Совет Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) попытался стабилизировать ситуацию, обнулив ввозные пошлины на топливо до 30 июня 2026 года, а российские власти продлили запрет на экспорт бензина до конца 2025-го.