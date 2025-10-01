В стране и мире

Заправки в России стали нерентабельны

Печать
Telegram

Рентабельность автозаправок в России стала отрицательной. Об этом со ссылкой на письмо Российского топливного союза (РТС) вице-премьеру Александру Новаку сообщает «Интерфакс».

По словам представителей отрасли, ряд независимых заправок начал закрывать точки. Причиной стал рост оптовых цен бензина на фоне снижения производства и сокращения биржевых продаж. Из-за этого на местах закупка топлива стала дороже, чем его продажа.

«С учетом сверхинфляционного роста эксплуатационных затрат, тарифов РЖД и ЖКХ, возросшей кредитной и налоговой нагрузки рентабельность розничного ритейла по бензинам стала глубоко отрицательной», — поясняют авторы обращения.

Еще одной причиной нерентабельности работы стали срывы поставок бензина. Отгрузки приобретенного топлива меньше, чем оговаривалось в сделке, а сроки доставки выросли до полутора-двух месяцев. При этом АЗС вынуждены вносить за топливо предоплату, что «вымывает» у них оборотный капитал и заставляет влезать в долги.

«При этом отгрузки нефтяными компаниями в адрес собственных сбытовых подразделений осуществляются в полном объеме в ущерб поставкам биржевого товара, купленного независимыми покупателями», — добавили в РТС.

Проблемы на топливном рынке начались в конце лета, и продолжаются уже второй месяц. Основные виды автомобильных бензинов стабильно обновляют рекорды стоимости. Причинами называют ажиотажный спрос на фоне закрытой статистики по топливным резервам, трудности с доставкой, проведение ремонтных работ на крупных нефтеперерабатывающих заводах (НПЗ) из-за атак украинских беспилотников.

Совет Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) попытался стабилизировать ситуацию, обнулив ввозные пошлины на топливо до 30 июня 2026 года, а российские власти продлили запрет на экспорт бензина до конца 2025-го.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️


Источник — lenta.ru
0
0
0
 


 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2025

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются внешние рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации)». Правила применения рекомендательных технологий.
Сайт использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и LiveInternet. Продолжая использовать этот Сайт, вы соглашаетесь с использованием cookie-файлов и других данных в соответствии с данным Пользовательским соглашением. Срок обработки персональных данных при помощи cookie-файлов составляет 14 дней.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Правила применения рекомендательных технологий | Реклама на сайте | Наши соцсети