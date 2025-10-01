В стране и мире

Зумеров предупредили о разрушающем их зубы популярном тренде

Печать
Telegram

Ежедневное использование энзимных паст разрушает зубную эмаль и грозит потерей зубов. Об этом предупредил врач-стоматолог Алексей Лунев в беседе с «Вечерней Москвой».

Лунев рассказал, что использование энзимных паст для отбеливания зубов стало популярным трендом у зумеров. По его словам, метод действительно работает, но уже через полгода появляются негативные последствия. Стоматолог пояснил, что энзимы, которые содержатся в такой пасте, удаляют не только налет на зубах, но и защитную пелликулу.

Врач отметил, что при повреждении пелликул зубная щетка будет травмировать эмаль, и со временем зубы станут чувствительными и более хрупкими. Кроме того, из-за энзимов эмаль и костная ткань быстрее теряют необходимые им минералы и соли, что делает их уязвимыми перед бактериями. Специалист подчеркнул, что это повышает риск кариеса, пульпита и периодонтита.

Стоматолог добавил, что в некоторых случаях использование энзимных зубных паст допустимо. Например, они полезны для удаления сильного зубного налета, который бывает, если долго не чистить зубы.

Ранее хирург-имплантолог Илиа Цицуашвили предупредил, что людям с диабетом нужно особенно тщательно следить за здоровьем зубов. По его словам, это заболевание нарушает микроциркуляцию в сосудах и запускает воспаление в деснах.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️


Источник — lenta.ru
0
0
0
 


 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2025

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются внешние рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации)». Правила применения рекомендательных технологий.
Сайт использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и LiveInternet. Продолжая использовать этот Сайт, вы соглашаетесь с использованием cookie-файлов и других данных в соответствии с данным Пользовательским соглашением. Срок обработки персональных данных при помощи cookie-файлов составляет 14 дней.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Правила применения рекомендательных технологий | Реклама на сайте | Наши соцсети