Женщина стала придумывать имена для чужих детей и заработала на этом тысячи долларов

01.10.2025 | 16:58

Жительница американского штата Калифорния Тейлор Хамфри много лет зарабатывает на придумывании детских имен. Об этом сообщает издание CBS San Francisco.

Имена приносят женщине неплохой доход. За простое электронное письмо со списком идей Хамфри берет 200 долларов (16,5 тысячи рублей). Индивидуальный VIP-пакет обходится ее клиентам в несколько тысяч долларов (сотни тысяч рублей).

На первых порах Хамфри и не думала о бизнесе. Ей нравилось придумывать имена для чужих детей и писать об этом в соцсети. Переломной точкой стало обращение роженицы, которая не знала, как назвать ребенка. Она лежала в больнице и не могла выписаться без имени в свидетельстве о рождении. Хамфри помогла ей и, как она утверждает, именно тогда поняла, что нашла призвание.

В настоящее время у Хамфри примерно 100 тысяч подписчиков на разных платформах. Чаще всего клиенты, среди которых встречаются известные и влиятельные люди, находят ее в соцсетях. По словам Хамфри, имена, которые она подобрала, носят сотни детей.

Ранее сообщалось, что в Китае муж и жена больше года не могли выбрать имя ребенку. Дело кончилось разводом.