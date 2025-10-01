Выявлена скрытая опасность сменной работы для здоровья

01.10.2025 | 14:29

Работа в ночные и нестандартные смены повышает вероятность образования камней в почках на 15 процентов, особенно у молодых сотрудников и тех, чья работа не требует физической активности. К такому выводу пришли исследователи из Университета Сунь Ятсена, проанализировав данные более 220 тысяч участников британского проекта UK Biobank. Результаты опубликованы в Mayo Clinic Proceedings (MCP).

Ученые отмечают, что основную роль в развитии мочекаменной болезни у работников сменных графиков играют факторы образа жизни: индекс массы тела, недостаточное потребление жидкости, курение и нарушения сна. Нарушение циркадных ритмов при работе ночью влияет на обмен веществ и гормональный фон, что может способствовать образованию камней.

Мочекаменная болезнь — распространенное и потенциально предотвратимое заболевание, связанное также с повышенным риском сердечно-сосудистых осложнений и хронической почечной недостаточности.

Интересно, что у людей с длительным опытом сменной работы риск оказался чуть ниже, что может говорить о «эффекте здорового работника» или адаптации, однако этот механизм требует дальнейшего изучения.

Авторы подчеркивают: для снижения риска необходимы программы корпоративного здоровья с акцентом на контроль веса, достаточное потребление жидкости, здоровый сон, отказ от курения и сидячего образа жизни.

