Дачников призвали срочно выполнить ряд работ

До наступления холодов важно успеть провести на дачном участке ряд работ, чтобы подготовить растения к следующему сезону. Об этом агроном-селекционер Светлана Михайлова рассказала в беседе с «Комсомольской правдой».

В первую очередь эксперт посоветовала внести фосфорные и калийные удобрения в саду и огороде. «На грядки их разбрасывают под перекопку. А в саду лучше по периметру кроны равномерно пробурить отверстия и засыпать их туда, чтобы они попали в зону корней», — посоветовала Михайлова.

Также стоит внести свежий навоз. По словам агронома, зимой он перепреет и принесет пользу растениям. Кроме того, октябрь хорошо подходит для обрезки деревьев и кустарников, так как кроны хорошо просматриваются, а погода позволяет ранам успеть затянуться. Эксперт подчеркнула, что процедуру необходимо проводить в сухую погоду.

Помимо этого, Михайлова посоветовала в октябре посеять овощи под зиму. После посева грядки следует замульчировать сухими листьями или перегноем — это защитит семена во время малоснежной зимы.

Ранее председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин напомнил, что при подготовке дачи к зиме важно не забыть отключить электроэнергию, оставив питание в охранной системе, а также слить воду в трубах и радиаторах.

Источник — lenta.ru
