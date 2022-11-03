ЕР ко Дню народного единства готовит подарки семьям мобилизованных

03.11.2022 | 10:03

Ко Дню народного единства ЕР проводит акцию «Россия - единая семья!». В ее рамках регионы отправили подарочные наборы семьям мобилизованных и добровольцев.

Каждый такой набор отражает особенность региона - в нем собраны национальные или местные продукты, сувениры с достопримечательностями и письма со словами поддержки, сообщает ER.ru.

Так, активисты удмуртского регионального отделения партии отправили подарки в Омскую область.

«Отправили селтинский мед, воткинские и сарапульские сладости к чаю, шоколадные перепечи и многое другое. Таким образом хотим поддержать семьи мобилизованных сибиряков, сказать, что мы гордимся их мужьями, отцами, сыновьями, которые в трудную минуту встали на защиту нашей Родины. Наша большая страна - это единая семья, в которой каждый должен друг другу помогать. И мы это делаем», - отметил секретарь реготделения «Единой России», глава региона Александр Бречалов.

Кубанские единороссы направили подарки многодетным семьям Мариуполя. Их доставят в гуманитарный центр «Единой России», который работает в городе с марта этого года и уже оказал помощь десяткам тысяч жителей. Волонтеры партии также будут адресно доставлять подарочные наборы в семьи, которые не могут доехать до гуманитарного центра.

«Мы сформировали несколько десятков наборов. В них продукты и деликатесы кубанских производителей. Это мясные изделия, соленья, чай и сладости. В День народного единства мы решили поздравить жителей и показать, что мы вместе - мы единая семья. Ко Дню народного единства подарки будут доставлены адресатам», − рассказал секретарь реготделения «Единой России», первый вице-спикер заксобрания Краснодарского края Николай Гриценко.

Иркутская область направила свои подарки - чаи из байкальских и таежных трав, варенье, кедровые орешки, конфеты, сироп из молодых шишек, сувенирные кружки с изображением карты Байкала - в Ленинградскую область.

«Это очень хорошая инициатива. Такие идеи еще больше укрепляют российскую сплоченность. В Сибири принято звать на чай, если хочешь стать ближе к человеку. И сегодня такое общение нужно многим семьям, у которых мужья, отцы, сыновья мобилизованы в вооруженные силы страны. Эти подарки - знак нашей поддержки», - подчеркнул секретарь регионального отделения партии, губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

Подарки из Перми получат семьи мобилизованных в Саратовской области, из Оренбурга - в Вологодской. Орловская область обменяется с Амурской, Калужская - с Курганской. В акции «Единой России» «Россия - единая семья!» принимают участие все региональные отделения партии, в том числе в новых субъектах.

Помимо этого, ЕР в День народного единства продолжит оказывать помощь семьям мобилизованных и решать их бытовые вопросы, проведет экскурсии и организует праздники для детей беженцев.