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В Госдуме подготовлены изменения в закон о мобилизации

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В последний день октября в Государственную думу РФ были внесены законопроекты о внесении дополнений в статью 18 Федерального закона «О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации». Соответствующие документы появились в системе обеспечения законодательной деятельности.

Инициатор поправок, депутат Госдумы Нина Останина предлагает при проведении мобилизации предоставлять отсрочку еще двум категориям граждан: отцам, имеющим на иждивении ребенка-инвалида, независимо от количества детей в семье и имеющим единственного родителя, находящегося в возрасте, дающем право на трудовую пенсию по старости, при отсутствии у такого родителя других детей.

В пояснительной записке к законопроекту указано, что Останина получает многочисленные обращения семей с детьми-инвалидами по вопросу предоставления отсрочки от призыва на военную службу по мобилизации таким отцам.

«Значительная часть писем от матерей показывает, что без физической силы отцов их детей-инвалидов, они не могут вывести детей на прогулку, не могут отвезти их на реабилитационные или лечебные процедуры в медицинские учреждения, которые нередко находятся в иных населенных пунктах и требуют нескольких дней на поездку», - отметила депутат.

Кроме того, как правило, такие отцы являются единственными кормильцами в семье по той причине, что матери не могут полноценно работать, так как осуществляют неотлучный уход за ребенком-инвалидом, сказано в пояснительной записке.

В любом цивилизованном обществе, забота о родителях - социальная норма, выполнение которой соответствует естественному ходу вещей, отметила Останина.

«Представляется, что с точки зрения реализации принципа гуманизма и заботы о старшем поколении было бы справедливым предоставлять отсрочку от военной службы по мобилизации тем гражданам, которые являются единственными детьми у одиноких родителей, достигших пенсионного возраст», - указала парламентарий.

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