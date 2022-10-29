С 1 ноября пересчитают доплаты к пенсиям

29.10.2022 | 10:10

С 1 ноября в российском законодательстве произойдет ряд важных изменений. Одно из них коснется пересчета доплат к пенсиям.

Часть пенсионеров с ноября сможет рассчитывать на увеличенную пенсию, сообщает Как сообщает «Российская газета».

Отмечается, что будет произведен традиционный перерасчет доплат к пенсиям летчикам и шахтерам. Тем гражданам, кто уже вышел на заслуженный отдых. По сведениям Пенсионного фонда России, отраслевую прибавку к пенсии получают около 85 000 человек.

Доплаты имеют горнорабочие, проходчики, машинисты, электрослесари, а также члены летных экипажей гражданской авиации, включая пилотов, штурманов, бортинженеров и бортмехаников воздушных судов.

Пенсионеры из указанных категорий ежемесячно получают прибавку к пенсии, которая корректируется четыре раза в год. Она формируется за счет средств из страховых взносов работодателей.

Размер доплаты зависит от продолжительности специального стажа, размера заработной платы и от суммы взносов по дополнительным тарифам, фактически поступивших в бюджет ПФР от организаций, использующих труд данных категорий лиц.

В среднем по стране размер дополнительных выплат составляет от 4 700 до 21 200 рублей. Для получения надбавки необходимо иметь специальный стаж.

Для членов летных экипажей он составляет не менее 25 лет для мужчин и 20 лет для женщин. Для работников угольной промышленности не менее 25 лет - на подземных и открытых горных работах, не менее 20 лет - в качестве горнорабочих очистного забоя, проходчиков, забойщиков на отбойных молотках и машинистов горных выемочных машин.