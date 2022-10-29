В стране и мире

С 1 ноября пересчитают доплаты к пенсиям

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


С 1 ноября в российском законодательстве произойдет ряд важных изменений. Одно из них коснется пересчета доплат к пенсиям.

Часть пенсионеров с ноября сможет рассчитывать на увеличенную пенсию, сообщает Как сообщает «Российская газета».

Отмечается, что будет произведен традиционный перерасчет доплат к пенсиям летчикам и шахтерам. Тем гражданам, кто уже вышел на заслуженный отдых. По сведениям Пенсионного фонда России, отраслевую прибавку к пенсии получают около 85 000 человек.

Доплаты имеют горнорабочие, проходчики, машинисты, электрослесари, а также члены летных экипажей гражданской авиации, включая пилотов, штурманов, бортинженеров и бортмехаников воздушных судов.

Пенсионеры из указанных категорий ежемесячно получают прибавку к пенсии, которая корректируется четыре раза в год. Она формируется за счет средств из страховых взносов работодателей.

Размер доплаты зависит от продолжительности специального стажа, размера заработной платы и от суммы взносов по дополнительным тарифам, фактически поступивших в бюджет ПФР от организаций, использующих труд данных категорий лиц.

В среднем по стране размер дополнительных выплат составляет от 4 700 до 21 200 рублей. Для получения надбавки необходимо иметь специальный стаж.

Для членов летных экипажей он составляет не менее 25 лет для мужчин и 20 лет для женщин. Для работников угольной промышленности не менее 25 лет - на подземных и открытых горных работах, не менее 20 лет - в качестве горнорабочих очистного забоя, проходчиков, забойщиков на отбойных молотках и машинистов горных выемочных машин.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — rg.ru
0
0
0


Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2022

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте