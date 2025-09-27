В стране и мире

В России началось нашествие хищных божьих коровок

В центральной и южной части России началось нашествие хищных божьих коровок-арлекинов. Об этом со ссылкой на энтомолога Владимира Турицина сообщает Telegram-канал Baza.

По словам эксперта, атаке опасных насекомых уже подверглись Москва, Сочи, Анапа, Новороссийск и Краснодар. Хищный вид захватывает жилье россиян, переселяясь целыми колониями.

Причиной, по которой распространяются эти божьи коровки, стало влажное лето, во время которого выросла популяция тли - кормовой базы для насекомых.

Сейчас арлекины готовятся к зимовке и заполоняют дачи и квартиры. Незащищенными руками их трогать опасно - насекомое выделяет гемолимфу, которая может спровоцировать аллергические реакции и при попадании в организм человека вызвать отравление.

Ранее эколог Илья Рыбальченко предупредил, что если будущая зима станет теплой, то летом 2026 года российские города может ждать нашествие испанских слизней. Во время холодов взрослые особи погибают, но яйца вредителей, отложенные в почве, вполне переживают зиму. «Если снег ляжет рано и будет глубоким, он сыграет роль термоса, и кладки яиц сохранятся. А вот резкие морозы на голой земле или промерзание почвы до глубины 10-15 сантиметров способны уничтожить значительную часть будущей популяции», - рассказал он.

Фото TG-канала Baza.

Источник — lenta.ru
