Россиянам рассказали о доплатах за «плодотворную работу»

13.10.2022 | 15:06

Пожилые россияне могут получить доплату к пенсии и ряд других мер социальной поддержки.

По словам доцента Базовой кафедры Благотворительного фонда поддержки образовательных программ «Капитаны» РЭУ им. Г.В. Плеханова Татьяны Захаровой, на это могут рассчитывать пенсионеры, которые имеют почетное звание «Ветеран труда» за долгий стаж и хорошую работу.

«Ветеран труда» - почетное звание в Российской Федерации, отмечающее людей за добросовестный многолетний труд. Право получения представляется гражданину при наличии государственных наград и стажа работы не менее 25 лет для мужчин и 20 лет для женщин», - рассказала Захарова агентству «Прайм».

Эксперт отметила, что при наличии ведомственных наград необходимо минимум 15 лет стажа в определенной отрасли.

Захарова уточнила, что звания «Ветеран труда» могут отличаться. Федеральный статус действует на всей территории страны, а в некоторых субъектах РФ учреждены дополнительные ветеранские звания.

«Можно учредить собственное звание ветерана труда предприятия и установить для таких ветеранов собственные льготы: подарки к праздникам, льготное или бесплатное посещение ведомственных санаториев и домов отдыха, медицинское обслуживание в ведомственной клинике и многое другое (по решению руководства). Наличие одного из званий не несет в себе обязательства в присвоении двух других, но любой гражданин РФ может иметь сразу три звания ветерана - федерального, регионального и ветерана предприятия - либо какое-то одно из них», - уточнила Татьяна Захарова.

Имеющие звание «Ветеран труда» получают федеральную надбавку к пенсии и социальные льготы, а внутри регионов свои бонусы. Например, компенсация расходов на ЖКУ, выплаты на содержание и ремонт жилья или наем жилого помещения, бесплатное протезирование зубов и так далее.

В некоторых регионах льготы можно обменять на денежный эквивалент, добавила эксперт.