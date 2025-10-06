В Госдуме предложили помочь учителям бесплатной едой

Сетевое издание|18+|Понедельник|6 окт 2025|15:26
Российским учителям предложили дать право на бесплатное горячее питание не менее одного раза в сутки. Соответствующий законопроект в Госдуму внесли представители разных фракций, рассказал RTVI депутат от партии «Справедливая Россия — За Правду» Дмитрий Гусев.

По его словам, обеды за казенный счет станут для преподавателей элементом социальной справедливости и заботы о здоровье. «Мы должны создавать условия, при которых педагоги смогут работать с полной отдачей, не думая о бытовых мелочах», — подчеркнул он.

Еще один автор законопроекта, глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов напомнил, что ранее «категорически отвергалось» и горячее питание в начальных классах, но потом было принято политическое решение.

Глава комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина, участвовавшая в разработке инициативы, считает, что она также поспособствует повышению качества питания. По ее мнению, учителя смогут контролировать рацион и давать обратную связь, что само по себе сделает питание более здоровым и сбалансированным.

Ранее глава профсоюза «Учитель» Дмитрий Казаков рассказал, что в настоящее время нехватка школьных учителей в России оценивается примерно в несколько сотен тысяч человек. Главной причиной такой ситуации он назвал низкие зарплаты сотрудников в системе образования, которые не повышаются или повышаются незначительно.

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко в августе признавал, что зарплаты учителей в России в будущем необходимо сделать более справедливыми, их расчет — более прозрачным, а нагрузку на сотрудников снизить. По его словам, работа по этому вопросу входит в планы правительства.

Источник — lenta.ru
