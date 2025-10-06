Названы два провоцирующих облысение напитка

06.10.2025 | 13:36

Некоторые напитки усиливают выпадение волос, заявила диетолог Ви Джей Гамильтон. Два из них специалистка назвала изданию Daily Mail.

Гамильтон отметила, что облысение могут провоцировать сладкие газировки, особенно сильно этот побочный эффект проявляется у людей, выпивающих более 11 банок в неделю. Специалистка пояснила, что стандартная банка газировки объемом 330 миллилитров содержит не менее 15 граммов сахара, а избыток сахар вызывает скрытое воспаление в организме, в том числе и волосяных фолликулах. Из-за этого волосы перестают расти, становятся сухими и ломкими или начинают выпадать.

Вторым провоцирующим облысение напитком диетолог назвала алкоголь. Дело в том, что спиртные напитки вызывают обезвоживание, что нарушает приток крови к коже головы и, как следствие, заметно ухудшает качество волос.

«При регулярном чрезмерном употреблении алкоголя последствия становятся намного драматичнее — волосы истончаются и начинают выпадать», — добавила Гамильтон.

Ранее психолог Шерри Макки заявила, что признаки алкоголизма у мужчин и женщин отличаются. В частности, проявление женского алкоголизма можно считать любые изменения в привычном образе жизни: нарушение сна, снижение производительности труда, проблемы в отношениях, а также невозможность справиться со стрессом и тревогой без спиртного.