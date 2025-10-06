Популярная посуда для выпечки оказалась опасна для здоровья

06.10.2025 | 13:35

Исследователи из Университета Ватерлоо обнаружили, что популярная силиконовая посуда для запекания может выделять опасные летучие соединения — циклические силоксаны — прямо в пищу и воздух при нагревании. Их работа опубликована в Journal of Hazardous Materials (JHM).

Ученые протестировали 25 образцов силиконовых форм и выявили в них до 4300 микрограммов силоксанов на грамм материала. При запекании часть этих веществ переходила в пищу, а другая часть — в воздух кухни: концентрация в помещении за час выпечки достигала 646 микрограммов на кубометр. Особенно высокую дозу, по расчетам авторов, получают маленькие дети — как при вдыхании, так и при употреблении выпечки.

Главную опасность представляют тяжелые силоксаны (D7–D16), способные накапливаться в организме и влиять на эндокринную систему. Повторное использование посуды снижает уровень выбросов, однако полностью не устраняет риск. Исследователи призывают ужесточить контроль качества силиконовых кухонных изделий и провести дополнительные испытания их безопасности.

