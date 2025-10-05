Мошенница выманила у москвичей более 200 миллионов рублей с помощью одной махинации

05.10.2025 | 20:52

Женщина из Узбекистана притворилась родственницей известного российского политика и убедила десятки москвичей вложить деньги в ее биржу. Подробности сообщает Telegram-канал Mash.

Сообщается, что 27-летняя Шерьехон Османова выманила деньги с помощью одной махинации: она изменила имя в паспорте и стала Шерье Шойгу.

Доверчивые россияне, полагая, что ведут дело с племянницей бывшего министра обороны, доверяли ей свои накопления. Обычно вкладчики отдавали по 1,5 миллиона рублей.

По данным издания, когда вкладчики потребовали выплатить им проценты и вернуть деньги, мошенница испарилась. Общая сумма ущерба, по словам адвоката Саида Ярахмедова, составляет более 200 миллионов рублей.

Ранее россиян предупредили о мошенничестве под видом нового налога. По данным МВД, мошенники угрожают начислением больших сумм и получают доступ к счетам граждан.