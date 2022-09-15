В ПФР назвали срок использования маткапитала

15.09.2022 | 09:38

В Пенсионном фонде России напомнили правила использования материнского капитала и развеяли основные мифы, которые его окружают.

Материнский капитал - это государственная мера поддержки семей с детьми. С 2007 года его начали выдавать семьям при рождении второго ребенка. А с 2020 такое право появилось и у семей, в которых родился первый ребенок.

Специалисты ПФР напомнили, что за получением выплаты может обратиться и отец, если мать умерла или лишена родительских прав, усыновление в отношении матери отменено или папа единственный усыновитель.

В ведомстве указали, что материнский капитал индексируются как и любые другие социальные пособия. Происходит это и в том случае, если маткапитал частично потрачен.

Средства материнского капитала можно использовать для улучшения жилищных условий, направить на образование детей, формирования накопительной части пенсии матери, для получения ежемесячных выплат.

В ПФР отметили, что слухи о том, что использовать маткапитал необходимо до определенного срока или возраста ребенка – не имеют под собой основания. Период распоряжения материнским капиталом не ограничен.