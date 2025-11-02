В стране и мире

Россиян начнут штрафовать за плохую подготовку к отопительному сезону

С ноября 2025 года россиян начнут штрафовать за плохую подготовку домов к отопительному сезону. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.

Речь идет не об обычных россиянах, а тех, кто отвечает за подачу тепла в дома и социальные объекты - региональных и муниципальных органах власти, ресурсоснабжающих организациях, концессионерах, управляющих компаниях.

Володин отметил, что они должны добросовестно выполнять свои обязательства перед гражданами.

Если окажется, что ответственные лица не устранили ранее выявленные нарушения при подготовке к отопительному сезону, то по новым правилам их оштрафуют. Для юридических лиц сумма взыскания будет достигать 40 тысяч рублей, а для должностных - 10 тысяч рублей.

Ранее Володин заявил, что при выдаче льготных кредитов частным ресурсоснабжающим организациям тарифы жилищно-коммунального хозяйства не должны повышаться.

