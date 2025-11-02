Невролог раскрыла признаки нервного истощения

02.11.2025 | 11:41

Нервное истощение особенно часто встречается у людей в возрасте 25-45 лет в связи с большими нагрузками, рассказывает невролог Ольга Соколова. Признаки этого состояния она раскрыла в беседе с UfaTime.ru.

По словам врача, хронический стресс, недосып, дефицит витаминов и микроэлементов могут спровоцировать нервное истощение. Его симптомы - это раздражительность, тревожность, панические реакции, невозможность расслабиться, проблемы со сном, ощущение тумана в голове или кома в горле, забывчивость, скачки давления, головокружение, хронические боли, головные боли и желудочные спазмы. У женщин также могут появиться нарушения менструального цикла.

Чтобы справиться с нервным истощением, Соколова посоветовала сделать паузу и признать, что перегрузка - это не слабость, а важный сигнал организма. Людям, которые столкнулись с этой проблемой, она порекомендовала восстановить сон, питание и режим, а также при необходимости восполнить дефициты витаминов и микроэлементов.

Если симптомы нервного истощения сохраняются после принятых мер, необходимо пройти грамотную неврологическую диагностику, уточнила врач.

«Нервная система не выдержала - это не приговор, это просьба организма дать себе передышку», - констатировала Соколова.

