Невролог раскрыла признаки нервного истощения

Нервное истощение особенно часто встречается у людей в возрасте 25-45 лет в связи с большими нагрузками, рассказывает невролог Ольга Соколова. Признаки этого состояния она раскрыла в беседе с UfaTime.ru.
По словам врача, хронический стресс, недосып, дефицит витаминов и микроэлементов могут спровоцировать нервное истощение. Его симптомы - это раздражительность, тревожность, панические реакции, невозможность расслабиться, проблемы со сном, ощущение тумана в голове или кома в горле, забывчивость, скачки давления, головокружение, хронические боли, головные боли и желудочные спазмы. У женщин также могут появиться нарушения менструального цикла.
Чтобы справиться с нервным истощением, Соколова посоветовала сделать паузу и признать, что перегрузка - это не слабость, а важный сигнал организма. Людям, которые столкнулись с этой проблемой, она порекомендовала восстановить сон, питание и режим, а также при необходимости восполнить дефициты витаминов и микроэлементов.
Если симптомы нервного истощения сохраняются после принятых мер, необходимо пройти грамотную неврологическую диагностику, уточнила врач.
«Нервная система не выдержала - это не приговор, это просьба организма дать себе передышку», - констатировала Соколова.
