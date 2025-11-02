В стране и мире

Диетолог назвала вызывающие отеки продукты

Некоторые продукты способны задерживать в организме воду и вызывать отеки, предупредила врач-гастроэнтеролог, диетолог Эльвира Белева. Их врач назвала в беседе с UfaTime.ru.

В первую очередь Белева включила в их число соль и соленые продукты: чипсы, соленые огурцы и сыры, копчености, полуфабрикаты и фастфуд. Врач объяснила, что из-за такой еды в крови повышается концентрация соли, в результате чего вода из клеток начинает переходить в кровь. В это же время почки начинают удерживать жидкость, а не выводить ее, из-за чего в итоге и возникают отеки.

Кроме того, отеки вызывает алкоголь. По словам Белевой, из-за употребления спиртных напитков организм обезвоживается и, как следствие, начинает запасать воду в тканях. «Из-за этого и появляются отеки - лишняя вода скапливается под кожей», - уточнила доктор.

Наконец, отеки вызывают сладости: напитки и продукты с большим количеством сахара, булочки, конфеты, белый хлеб, выпечка, печенья. Белева рассказала, что в организме сахар превращается в гликоген, а он удерживает воду в организме. Врач добавила, что чем больше сладкого человек съедает, тем больше воды в итоге запасает организм.

Ранее терапевт Ольга Чиркова назвала необходимые в холодное время года продукты. По ее словам, зимой важны источники качественного белка, а также жирная рыба, богатая витамином D и полезными жирами.

Источник — lenta.ru
