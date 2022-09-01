В России сократился размер пенсий

01.09.2022 | 08:05

В России произошло то, о чем предупреждали многие эксперты.

Согласно данным Росстата, во втором квартале 2022 года реальные денежные доходы россиян снизились на 1,9 процента по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года.

Реальные располагаемые денежные доходы (доходы за вычетом обязательных платежей, скорректированные на индекс потребительских цен), по оценке, во втором квартале 2022 года по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года снизились на 0,8 процента.

В отчете ведомства указано, что реальная средняя зарплата граждан РФ снизилась на 1,3 процента по сравнению с прошлым годом и составила 66 500 рублей.

В июне 2022 года средний размер назначенных пенсий составил 18 390 рублей и по сравнению с июнем 2021 года увеличился на 16,4 процента.

За семь месяцев 2022 года в сравнении с тем же периодом прошлого года реальный размер пенсий в России сократился на 3,4 процента, сообщает «Российская газета».