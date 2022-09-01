В стране и мире

В России сократился размер пенсий

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru

В России произошло то, о чем предупреждали многие эксперты.

Согласно данным Росстата, во втором квартале 2022 года реальные денежные доходы россиян снизились на 1,9 процента по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года.

Реальные располагаемые денежные доходы (доходы за вычетом обязательных платежей, скорректированные на индекс потребительских цен), по оценке, во втором квартале 2022 года по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года снизились на 0,8 процента.

В отчете ведомства указано, что реальная средняя зарплата граждан РФ снизилась на 1,3 процента по сравнению с прошлым годом и составила 66 500 рублей.

В июне 2022 года средний размер назначенных пенсий составил 18 390 рублей и по сравнению с июнем 2021 года увеличился на 16,4 процента.

За семь месяцев 2022 года в сравнении с тем же периодом прошлого года реальный размер пенсий в России сократился на 3,4 процента, сообщает «Российская газета».

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — rg.ru
0
0
0
 
Гость||

А уж как в августе просил отнестись с пониманием, обещал златые горы к 2024 году и продолжительность жизни до 80 лет...


Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2022

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте