Семьям со школьниками планируют выплачивать по 15 000 рублей

31.08.2022 | 17:06

В преддверии Дня знаний стало известно об увеличении суммы, которую хотят выплачивать семьям с детьми.

Депутат Государственной думы РФ Ярослав Нилов в своем Telegram-канале рассказал об инициативе парламентариев из Сахалинской области.

Там депутаты областной думы Виталий Баранов и Дмитрий Флеер внесли на рассмотрение регионального парламента законопроект о ежегодных выплатах школьникам.

Они предложили выплачивать всем родителям или опекунам школьников по 15 тысяч рублей на сборы детей к новому учебному году.

«Финансовая помощь актуальна для абсолютного большинства семей, где есть школьники. В прошлом году они получили по 10 000 и ожидали того же в этом. И мы сделали для этого всё необходимое. Заранее (ещë в апреле 2021-го) внесли законопроект, фиксирующий «первосентябрьский капитал» как ежегодную выплату», - написал Нилов.

Депутат Госдумы отметил, что пока инициатива о введении выплат рассматривалась, предложенная сумма в 10 000 уже устарела.

«Поэтому 15 000 или даже больше - необходимый минимум, который нужно принять и ежегодно индексировать. Наша инициатива должна быть рассмотрена на осенней сессии, а в федеральном законодательстве - закреплена норма о ежегодной выплате «первосентябрьского капитала», - считает депутат.