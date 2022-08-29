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В стране и мире

Названы товары, которые скоро станут в России дефицитными

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Начало специальной военной операции на Украине и введение со стороны западных государств санкций в отношении России серьезно отразились на рынке потребительских товаров и электроники.

Эксперты отмечают ряд позиций, по которым в скором времени спрос может превысить предложение.

Экономисты считают, что введенный российскими властями параллельный импорт, когда в страну ввозятся и продаются товары без разрешения их правообладателя, не сможет серьезно улучшить ситуацию.

По оценкам Минэкономики, запасы на импортные товарные будут исчерпаны на рубеже третьего и четвертого кварталов, что где-то приведет к дефициту, а где-то даст дополнительный толчок к росту цен.

Например, поставщики электроники рассказали, что отказ ряда производителей аудио и видеотехники Sennheiser, Marshall, Sony поставлять свои товары в Россию привели к тому, что у продавцов техники осталось не так много запасов.

Аналогичная ситуация складывается и с импортными стиральными машинами, телевизорами и холодильниками, серверным оборудованием.

Свободную нишу пытаются занять китайские бренды, но российские покупатели пока не спешат отдавать предпочтение новым компаниям.

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