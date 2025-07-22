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В Госдуме прокомментировали закон о запрете кормить животных у домов

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Дальнейшая судьба бездомных животных, которых планируют запретить кормить у многоэтажных домов, в законопроекте не прописала. Об этом NEWS.ru заявил один из авторов инициативы, член рабочей группы, депутат Госдумы Владимир Самокиш.

Депутат заявил, что бездомные собаки не будут становиться агрессивнее из-за того, что их не кормят. Наоборот, считает Самокиш, животные обычно агрессивно охраняют места, в которых получают еду.

Он также уверен, что животное начнет искать другое место после того, как перестанет получать пищу.

Также он добавил, что подлежащих отлову животных необходимо отлавливать. Он также посоветовал всем, кто переживает за судьбу животных, взять уличную собаку домой: отмыть ее, сделать необходимые прививки и дальше о ней заботиться.

Ранее в Госдуме подготовили законопроект о запрете кормить животных рядом с многоквартирными домами, школами, больницами и спортивными площадками. Предлагается также запретить препятствовать отлову бездомных животных, а также умалчивать об их появлении на территории отдельных объектов.

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Источник — lenta.ru
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