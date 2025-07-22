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В стране и мире

Пакеты обошлись россиянам во внушительную сумму

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Каждый россиянин тратит в год как минимум 7,5 тысячи рублей на приобретение пластиковых пакетов. Об этом заявил экономист, доцент РЭУ имени Г. В. Плеханова Александр Тимофеев в беседе с Life.

По его словам, о такой сумме идет речь, если в крупный супермаркет ходит только один человек и покупает там один-два пакета за 10-12 рублей. Соответственно, чем больше членов его семьи поступает аналогичным образом, тем более внушительной оказывается эта категория трат. Как отметил Тимофеев, подобные расходы сопоставимы с годовым налоговым вычетом на образование ребенка при цене обучения в 90 тысяч или с вычетом, полученным за лечение зубов.

Кроме того, эксперт обратил внимание, что набор пакетов для мусора на месяц стоит от 430 рублей. Цена подарочных пакетов начинается от 50 рублей. Еще дороже оказывается упаковка цветов. В итоге, по словам экономиста, на пакеты и упаковку россияне тратят в год не меньше 15 тысяч.

Он также подчеркнул, что такое поведение оборачивается образованием огромного количества пластиковых отходов. Речь идет примерно о 133 тысячах тонн ежегодно, или 0,2 процента всех бытовых отходов России.

В апреле сообщалось, что входящая в Евразийский экономический союз Киргизия может ввести временный запрет на ввоз в республику полиэтиленовых пакетов. Инициировавшее такие меры министерство сослалось на экологические причины. В июле там ограничили оборот пакетов из полимерной пленки и пластиковых изделий, но позже Бишкек снял запрет на использование пластиковой тары из-за роста цен и отсутствия альтернатив.

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Источник — lenta.ru
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