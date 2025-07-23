В Госдуме ответили на вопрос о запрете числа 666 после признания сатанизма экстремизмом

23.07.2025 | 15:55

Признание Международного движения сатанистов экстремистским в России не повлечет запрет числа 666. Об этом заявил депутат Госдумы Виталий Милонов, отвечая на вопрос «Газеты.ру».

По его словам, если не брать в расчет сакральный смысл, то число 666 является безобидным. Парламентарий напомнил, что в Библии есть страница с таким номером.

«Я думаю, прежде всего идет речь, конечно, о неком культовом поклонении неким инфернальным силам зла, которое действительно оформлено во многих странах как зарегистрированная церковь сатаны», - пояснил он решение Верховного суда.

Милонов добавил, что в России такой религиозной группы нет, однако есть последователи движения, которых можно увидеть в криминальной хронике. Депутат подчеркнул, что для специалистов-религиоведов и полиции эти люди «вполне осязаемы». «Да, их не такое большое количество, но тем не менее это есть. Поэтому такое решение нужно было принять», - сказал он.

Ранее Верховный суд России запретил деятельность Международного движения сатанистов и признал его экстремистским. Орган увидел в нем ненависть и вражду к традиционным религиозным конфессиям, а в действиях участников призывы к экстремизму и уничтожению православных храмов.