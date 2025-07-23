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Роспотребнадзор раскрыл новые данные о заболевших штаммом коронавируса «стратус»

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В России по последним данным выявили 114 случаев заражения новым штаммом коронавируса XFG «стратус». Об этом сообщил заведующий лабораторией геномных исследований ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов, его комментарий есть в распоряжении «Ленты.ру».

«На данный момент в Российской Федерации выявлено 114 случаев XFG. Наибольшая часть случаев заболевания приходится на город Москва - 54 процента», - сообщил Хафизов, подчеркнув, что риск для общества из-за распространения нового штамма расценивается как низкий.

Случаи инфицирования также были зарегистрированы в Магаданской области, Алтайском крае, Московской, Волгоградской, Новосибирской, Калининградской, Смоленской, Свердловской и Иркутской областях, а также в Санкт-Петербурге, Республике Алтай, Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах.

Впервые в России новый штамм выявили в конце апреля 2025 года. Он представляет собой смесь двух вариантов вируса LF.7 и LP.8.1.2 и характеризуется высокой заразностью. Характерной особенностью «стратуса» является осиплость голоса, однако сам штамм не вызывает более тяжелого течения болезни по сравнению с предыдущими вариантами.

Ранее «стратус» выявили в Великобритании. Доля заболеваний вариантами XFG и XFG.3 в Британии с мая выросла в четыре раза и составила 40 процентов. Однако заболеваемость в целом по стране снижается.

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Источник — lenta.ru
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