Умер Оззи Осборн

23.07.2025 | 07:35

Британский рок-музыкант, один из основателей и участник группы Black Sabbath Оззи Осборн скончался в возрасте 76 лет.

Об этом сообщает телеканал Sky News со ссылкой на заявление семьи музыканта.

«Он был со своей семьей и окружен любовью», — говорится в сообщении. Заявление подписано супругой Осборна Шэрон и его детьми: Айми, Келли, Джеком и Луисом.

Родственники также попросили уважать частную жизнь семьи.

В начале июля Оззи Осборн с Black Sabbath в последний раз выступили перед публикой. Концерт прошел в британском Бирмингеме. Из-за болезни Паркинсона фронтмен группы сидел на черном крылатом троне во время шоу, после которого ему подарили торт, а в небо запустили фейерверки. Грандиозное шоу Back to the Beginning продолжалось около 10 часов.