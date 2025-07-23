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Умер Оззи Осборн

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Британский рок-музыкант, один из основателей и участник группы Black Sabbath Оззи Осборн скончался в возрасте 76 лет.

Об этом сообщает телеканал Sky News со ссылкой на заявление семьи музыканта.

«Он был со своей семьей и окружен любовью», — говорится в сообщении. Заявление подписано супругой Осборна Шэрон и его детьми: Айми, Келли, Джеком и Луисом.

Родственники также попросили уважать частную жизнь семьи.

В начале июля Оззи Осборн с Black Sabbath в последний раз выступили перед публикой. Концерт прошел в британском Бирмингеме. Из-за болезни Паркинсона фронтмен группы сидел на черном крылатом троне во время шоу, после которого ему подарили торт, а в небо запустили фейерверки. Грандиозное шоу Back to the Beginning продолжалось около 10 часов.

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Источник — lenta.ru
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