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Культура

Пензенская область столкнулась с дефицитом кадров в сфере туризма

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В Пензенской области остро стоит проблема дефицита кадров в сфере туризма. Этой теме посвятили заседание координационного совета при региональном правительстве.

Не хватает специалистов разной квалификации - от линейного персонала до управленцев, отметили участники встречи. Также налицо отсутствие связи между образовательными организациями, которые растят кадры, и объектами туриндустрии, нуждающимися в них.

Первый замминистра образования Алексей Фомин констатировал, что в областных учебных заведениях имеется лишь небольшое количество бюджетных мест для сферы туризма.

«Это напрямую зависит от запроса местного рынка труда. Необходимо обратиться с запросом о возможном увеличении бюджетных мест по подготовке кадров в отрасль туризма в наши учреждения высшего и среднего образования», - отметил он.

Участники заседания пришли к выводу, что требуются изменения и в самом процессе обучения: нужны более современные программы и единые стандарты сервиса.

«Предлагаю разработать календарь и совместный учебный план, который бы позволял сотрудникам туристической отрасли приходить к студентам, чтобы они из первых уст могли услышать о том, как развивается отрасль. А в рамках учебного плана студенты могли бы посещать объекты туриндустрии. Это также поможет планировать учебные практики для обучающихся», - высказался замминистра культуры и туризма Ильдар Мавлюдов.

В завершение было подчеркнуто, что от уровня подготовки кадров зависит привлекательность всей сферы туризма, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

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