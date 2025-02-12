Дефицит кадров в полиции объяснили низкими зарплатами

12.02.2025 | 16:34

Статистика преступности в Пензе за 2024 год, представленная на комиссии городской думы в среду, 12 февраля, поразила депутата Юрия Зиновьева. По его мнению, 16 убийств и 10 случаев нанесения смертельных травм - слишком много для небольшого города.

Заместитель начальника полиции УМВД России по Пензе Николай Мухаев, представивший доклад, отметил, что в 2023 году было зарегистрировано 23 убийства. «Меры профилактики позволили снизить количество этих тяжких преступлений, вызывающих резонанс», - отметил он.

Спикер назвал причину нелегкой с точки зрения правоохранителей ситуации: это дефицит кадров, вызванный низкими зарплатами.

«В Пензе по штату должно быть 152 участковых уполномоченных, но не хватает 52. В 2023 некомплект составлял 31 человек, а в этом - 30%. В ППС ситуация еще хуже: из 369 по штату по итогам 2024 года некомплект составил 150 человек. В целом же из необходимых городу 1 580 сотрудников по итогам года 366 мест вакантны», - обрисовал он картину.

Николай Мухаев рассказал, что условия приема на работу остаются прежними, требования к кандидатам высокие, они полгода стажируются и в итоге получают минимальную зарплату.

«Участковый уполномоченный относится к офицерскому составу, но даже участковый-майор получает порядка 50 тысяч. А сотрудники ППС работают за 18 тысяч рублей. С этим связан рост преступлений», - объяснил докладчик.

Есть и другие подразделения, где сержантский состав получает крайне невысокое вознаграждение за свой труд.

«В соседних регионах рассматриваются вопросы дополнительного денежного стимулирования сотрудников. Потому что если тенденция будет сохранятся, то правоохранительный орган может превратиться в регистрирующий», - резюмировал Николай Мухаев.