К Новому году марокканские мандарины могут стать дефицитом

09.10.2024 | 08:21

С полок магазинов могут исчезнуть мандарины из Марокко. Об этом «Парламентской газете» сообщила представитель ягодного союза, специализирующаяся на экзотических фруктах, Ирина Козий.

В среднем за год в Россию ввозится около 1 млн тонн мандаринов. Летом поставки идут в основном из Латинской Америки и Южной Африки, а зимой - из Турции, Египта и Марокко. Но в этом году из-за санкций и сложной политической ситуации поставки мандаринов из Марокко почти прекратились.

«Это были так любимые россиянами клементины», - уточнила Ирина Козий.

По ее словам, больше всего мандаринов россияне съедают именно зимой, причем с ноября по январь приходится около половины всего годового потребления. Обычно в эти три месяца цены на мандарины снижались, но в этом году такого может не произойти.

«Фрукты дорожают, и покупатели начинают от них отказываться. То же происходило в прошлом сезоне с бананами и яблоками, когда из-за повышения цен их потребление в стране сократилось, причем довольно серьезно», - пояснила эксперт.

В 2023 году мандарины подорожали больше, чем другие традиционные «новогодние» продукты. Тогда их средняя стоимость за год выросла на 35% - с 181,6 руб. за килограмм до 244,6 руб. В 2024 году к началу сезона цена в среднем составила 239,4 руб.

В свою очередь директор агрокомпании Елена Федянина-Степанова посоветовала выращивать мандарины самостоятельно. Правда, это хлопотно и затратно: годовалый саженец стоит около 600 рублей, а растения, которые полноценно могут зацвести и заплодоносить, - от 3 000. Кроме того, для мандаринов требуется оранжерея, особые условия в доме или теплая и светлая лоджия.

Тем не менее, по словам специалиста, выращивание мандаринов становится популярным у россиян. В домашних условиях первого урожая можно дождаться через 3-5 лет. С одного деревца реально снять около 20 плодов за сезон, причем каждый мандарин будет созревшим и обладать совершенным вкусом.