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В детских садах российского города начнут обучать операторов беспилотников

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В детских садах Перми начнут обучать основам управления беспилотными летательными аппаратами. Об этом сообщила мэрия российского города на своем сайте.

«На базе шести дошкольных учреждений будут созданы центры, где воспитанники смогут познакомиться с основами управления БПЛА, развивать инженерное мышление и получать первичные навыки работы с современным цифровым оборудованием», - говорится в сообщении.

Власти впоследствии разработают образовательные программы, обучат педагогический состав и организуют первые практические занятия с использованием дронов.

Когда конкретно в российском регионе это произойдет, не уточняется.

Ранее сообщалось, что на Урале в детских садах и школах детей начали учить прятаться от дронов. Регион находится далеко от границы с Украиной и зоны проведения специальной военной операции.

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Источник — lenta.ru
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