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В стране и мире

Женщинам назвали идеальный возраст для начала здорового образа жизни

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Диетолог Барбара Мунар заявила, что всем женщинам рано или поздно стоит начать вести здоровый образ жизни, благодаря которому можно отсрочить старение организма. В беседе с изданием La Razon она назвала идеальный возраст для кардинальных изменений.

«Генетика определяет лишь 20 процентов того, как мы стареем, а остальные 80 процентов зависят от привычек: питания, физических упражнений, отдыха, борьбы со стрессом, отношений и самооценки», - пояснила Мунар.

По ее словам, здоровый образ жизни стоит начинать вести после 40 лет. Дело в том, что в этом возрасте изменяются метаболизм, гормональный фон, сон, мышечная масса, распределение жира и многие другие параметры.

В заключение Мунар подчеркнула, что данный период жизни можно воспринимать не только как кризис, но и как возможность обеспечить себе здоровье на ближайшие несколько десятков лет.

Ранее диетолог Елизавета Золотова рассказала, сколько воды нужно пить летом. По ее словам, норма жидкости является индивидуальной и зависит от веса человека.

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Источник — lenta.ru
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