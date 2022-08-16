Путин подписал указ о новых выплатах матерям

16.08.2022 | 06:36

Часть российских женщин сможет получить единовременную выплату в размере 1 миллиона рублей от государства.

В понедельник, 15 августа, Владимир Путин подписал указ об установлении в стране звания "Мать-героиня".

"Установить звание "Мать-героиня" для присвоения матери, являющейся гражданкой РФ, родившей и воспитавшей 10 и более детей, являющихся гражданами РФ", - указано в документе, опубликованном на сайте Кремля.

Одновременно с присвоением почетного звания, кроме денежного поощрения в размере 1 миллиона рублей, женщине вручат грамоту и орден "Мать-героиня".

"Знак особого отличия - орден "Мать-героиня" из золота с бриллиантом и эмалью. Он представляет собой пятилучевую звезду с лучами в виде золотых и родированных штралов. В центре звезды - круглый медальон с объемным изображением государственного герба РФ, покрытый красной эмалью и обрамленный рантом с выпуклой надписью: "Мать-героиня", - указано в документе.

Этим же указом глава государства установил, что при награждении орденом "Родительская слава" одному из награжденных родителей выплачивается единовременное поощрение в размере 500 тысяч рублей, а при награждении медалью ордена "Родительская слава" - 200 тысяч рублей.