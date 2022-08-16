20 дней: на госуслугах рассказали о перечислении средств детям

16.08.2022 | 13:14

Telegram-канал «Госуслуги: для родителей» напомнил гражданам РФ, на какие пособия на детей они могут рассчитывать.

Специалисты отметили, что выплаты назначают разные ведомства. От этого зависит срок рассмотрения заявлений и перечисления денег.

В большинстве случаев, если нет ошибок и не требуется дополнительных проверок, минимальные сроки рассмотрения заявлений – несколько дней. В ряде случаев срок может продлеваться на 20 и более рабочих дней, отметили на госуслугах.

Семьи с детьми могут получать деньги от государства независимо от нуждаемости. Например, пособие по беременности и родам. Его минимальный размер в 2022 году составляет - 70 324 рубля, а максимальный – 499 084 рубля.

Единовременная выплата беременной жене призывника – 32 421 рубль, единовременное пособие при рождении ребенка – 20 473 рубля, ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет – от 7 678 рублей до 31 283 рублей, ежемесячное пособие на ребенка призывника до 3 лет – 13 895 рублей.

При назначении ряда выплат учитывается и материальное положение заявителя. Указом президента РФ Владимира Путина с 1 мая 2022 года введена новая ежемесячная выплата малообеспеченным семьям на детей в возрасте от 8 до 17 лет.

«Рассмотрение заявления занимает 10 рабочих дней. В отдельных случаях максимальный срок составит 30 рабочих дней. Если по выплате вынесен отказ, уведомление об этом направляется в течение одного рабочего дня. Средства выплачиваются в течение 5 рабочих дней после принятия решения о назначении выплаты. В дальнейшем перечисление средств осуществляется с 1-го по 25-ое число месяца, следующего за месяцем, за который выплачивается пособие», - рассказали в пресс-службе ПФР.

Новая выплата назначается лишь малообеспеченным семьям, в которых ежемесячный доход на человека не превышает регионального прожиточного минимума на душу населения, собственность семьи не превышает требования к движимому и недвижимому имуществу, а заявитель и дети граждане РФ, постоянно проживающие в России.