Сетевое издание|18+|Вторник|16 авг 2022|14:45
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+29oC
+30oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+27oC
+28oC
Завтра | Облачно |

В стране и мире

20 дней: на госуслугах рассказали о перечислении средств детям

Печать
Telegram

Telegram-канал «Госуслуги: для родителей» напомнил гражданам РФ, на какие пособия на детей они могут рассчитывать.

Специалисты отметили, что выплаты назначают разные ведомства. От этого зависит срок рассмотрения заявлений и перечисления денег.

В большинстве случаев, если нет ошибок и не требуется дополнительных проверок, минимальные сроки рассмотрения заявлений – несколько дней. В ряде случаев срок может продлеваться на 20 и более рабочих дней, отметили на госуслугах.

Семьи с детьми могут получать деньги от государства независимо от нуждаемости. Например, пособие по беременности и родам. Его минимальный размер в 2022 году составляет - 70 324 рубля, а максимальный – 499 084 рубля.

Единовременная выплата беременной жене призывника – 32 421 рубль, единовременное пособие при рождении ребенка – 20 473 рубля, ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет – от 7 678 рублей до 31 283 рублей, ежемесячное пособие на ребенка призывника до 3 лет – 13 895 рублей.

При назначении ряда выплат учитывается и материальное положение заявителя. Указом президента РФ Владимира Путина с 1 мая 2022 года введена новая ежемесячная выплата малообеспеченным семьям на детей в возрасте от 8 до 17 лет.

«Рассмотрение заявления занимает 10 рабочих дней. В отдельных случаях максимальный срок составит 30 рабочих дней. Если по выплате вынесен отказ, уведомление об этом направляется в течение одного рабочего дня. Средства выплачиваются в течение 5 рабочих дней после принятия решения о назначении выплаты. В дальнейшем перечисление средств осуществляется с 1-го по 25-ое число месяца, следующего за месяцем, за который выплачивается пособие», - рассказали в пресс-службе ПФР.

Новая выплата назначается лишь малообеспеченным семьям, в которых ежемесячный доход на человека не превышает регионального прожиточного минимума на душу населения, собственность семьи не превышает требования к движимому и недвижимому имуществу, а заявитель и дети граждане РФ, постоянно проживающие в России.

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

0
0
0
 
Гость||

бред все это, единицам оформифшим кучу справок может и перечислят, а остальный хер с маслом, а времени оформлять эту макулатуру нет у работающего человека

Гость||

Да хватит уже об этих копейках писать, задолбали уже. Если одним дадут, значит у других заберут. Лучше раскажите как чинуши жируют.

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2022

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте